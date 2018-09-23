Işık Manço Dim TV’ye konuk olacak

Folkrock müziğin prensi Işık Manço, 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlanan "Affetmem Asla Seni" isimli tekli çalışmasıyla sevenlerine yeniden merhaba dedi

Işık Manço Dim TV’ye konuk olacak
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IŞIK Manço, bugün saat 10.00'da Dim TV 'de (dimtv.tv) Gökhan Koca ile 'Günaydın Alanya' programının canlı bağlantı konuğu olacak. Manço, canlı yayında Koca’nın sorularını yanıtlayacak.

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