Işık Manço Dim TV’ye konuk olacak

IŞIK Manço, bugün saat 10.00'da Dim TV 'de (dimtv.tv) Gökhan Koca ile 'Günaydın Alanya' programının canlı bağlantı konuğu olacak. Manço, canlı yayında Koca’nın sorularını yanıtlayacak.
Folkrock müziğin prensi Işık Manço, 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlanan "Affetmem Asla Seni" isimli tekli çalışmasıyla sevenlerine yeniden merhaba dedi
IŞIK Manço, bugün saat 10.00'da Dim TV 'de (dimtv.tv) Gökhan Koca ile 'Günaydın Alanya' programının canlı bağlantı konuğu olacak. Manço, canlı yayında Koca’nın sorularını yanıtlayacak.