İŞYERİNDE çalışan işçi sayısının en az 30 olması, işçinin kıdeminin işyerinde en az 6 ay olması (yeraltı işlerinde çalışanlarda bu süre aranmaz) ve iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması durumunda, işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilen çalışan işe iade davası açabilir. Bu davayı açmak için çalışanın 1 aylık zamanı vardır. Bu süre içinde dava açılmazsa hak kaybedilir.
İŞE İADE DAVASI İÇİN GEREKEN SÜRE NEDİR?
Normal şartlar altında iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren çalışanın dava açmak için 1 ayı vardır. Ancak ihbar süresinin kullanıldığı durumlarda bu tarih fesih bildiriminin tebliğ edildiği tarihte başlar. Yani iş sözleşmesi feshedileceği kendisine tebliğ edilen ve örneğin kendisine 8 haftalık ihbar süresi tanınan çalışan için dava açmak için son tarih 8 haftalık sürenin başladığı gündür. Yani 1 aylık süre, 8 haftanın sonunda değil ihbar süresi başladığı anda devreye girer. Bu durumda dava açmak için işten ayrılmayı bekleyen çalışan gereken süreyi kaçırmış olur ve dava açma hakkını kaybeder.
İşe iade davası açma süresindeki bu detayı kaçıranlar hakkını kaybediyor!
Çalışanların iş sözleşmeleri feshedildikten sonra bazı şartları taşıyor olmak kaydıyla işe iade davası açmaları mümkündür. Bu davayı açmak için yasada bir zaman aralığı belirlenmiştir. Ancak bazı durumlarda bu sürenin başlangıcı çalışanlar tarafından yanlış değerlendirilip son başvuru tarihi kaçırıldığı için bu hak kaybedilebiliyor. İşte bu konuda bilinmesi gerekenler...
İŞYERİNDE çalışan işçi sayısının en az 30 olması, işçinin kıdeminin işyerinde en az 6 ay olması (yeraltı işlerinde çalışanlarda bu süre aranmaz) ve iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması durumunda, işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilen çalışan işe iade davası açabilir. Bu davayı açmak için çalışanın 1 aylık zamanı vardır. Bu süre içinde dava açılmazsa hak kaybedilir.