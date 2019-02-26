İşe iade davası açma süresindeki bu detayı kaçıranlar hakkını kaybediyor!

İŞYERİNDE çalışan işçi sayısının en az 30 olması, işçinin kıdeminin işyerinde en az 6 ay olması (yeraltı işlerinde çalışanlarda bu süre aranmaz) ve iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması durumunda, işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilen çalışan işe iade davası açabilir. Bu davayı açmak için çalışanın 1 aylık zamanı vardır. Bu süre içinde dava açılmazsa hak kaybedilir.

İŞE İADE DAVASI İÇİN GEREKEN SÜRE NEDİR?

Normal şartlar altında iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren çalışanın dava açmak için 1 ayı vardır. Ancak ihbar süresinin kullanıldığı durumlarda bu tarih fesih bildiriminin tebliğ edildiği tarihte başlar. Yani iş sözleşmesi feshedileceği kendisine tebliğ edilen ve örneğin kendisine 8 haftalık ihbar süresi tanınan çalışan için dava açmak için son tarih 8 haftalık sürenin başladığı gündür. Yani 1 aylık süre, 8 haftanın sonunda değil ihbar süresi başladığı anda devreye girer. Bu durumda dava açmak için işten ayrılmayı bekleyen çalışan gereken süreyi kaçırmış olur ve dava açma hakkını kaybeder.