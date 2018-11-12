İşe gelmeyince şüphelendiler, evine gidince şoke oldular!

OLAY, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Boğaçay Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde yangın söndürme cihazları satışı yapan Ergin Kepenekçi'nin işe gelmemesi üzerine merak eden mesai arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, çilingir yardımı ile eve girince Kepenekçi'yi hareketsiz halde yatarken buldu. Kepenekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kepenekçi'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.