banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

İşçiye yol parası vermek zorunlu mu?

İşçinin İş Kanunu kapsamında temel hakları vardır. İş Kanunu kapsamında verilen haklar, iş sözleşmesi dışında tutulan haklardır. Bu işçiye verilen hakkın, sözleşme dışından tutulamayacağı anlamını taşımaktadır. İşçiye yol parası İş Kanunu’nda geçmese de bu hak işçi ile işveren arasındaki sözleşmede esas alınır. Peki, İşçiye yol parası vermek zorunlu mu

GÜNCEL 08.11.2019, 17:12
İşçiye yol parası vermek zorunlu mu?
banner404

İŞVEREN, işçiye gerek iş sözleşmesinden kaynaklı gerekse de İş Kanunu’nda kaynaklı birtakım haklar tanınır. İş Kanunu kapsamındaki haklar zorunlu haklar olurken, sözleşme kapsamındaki haklar işverenin işçi ile arasında belirlenen ve uyulması gereken kurallar olup, yine zorunlu hakladır. Peki işçiye yol parası vermek zorunlu haklardan biri midir? İşverenin kanunen yol parası vermeme hakkı var mı? İşte detaylar…

İşveren işçiye yol parası ödemek zorunda mı?

İşçinin işyerine gelip gitmesini sağlayan yol parası, işçiye tanınan haklardan biridir. Bu; nakit, toplu taşıma kartı ya da servis şekilde işçiye tanınabilir. İş Kanunu işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen yasal mevzuat olarak, geçse de İş Kanunu’nda yol parasına dair herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu, işverenin işçiye yol parası verme zorunluluğunun bulunmaması anlamına gelir. Yani, işveren işçiye yol parası ödemek zorunda değil.

İş sözleşmesi hükmünde belirtilmişse zorunludur

İşverenin işçiye yol parası ödemesi zorunlu olmasa da iş sözleşmesinde yol parası açık hüküm olarak belirtilmişse, uzun süredir işçilere yol parası işveren tarafından veriliyorsa bu bir zorunluluk doğurabilir.

İş sözleşmesinde işveren, işçiye yol ücreti vereceğini açık bir şekilde beyan etmişse yol parası işveren tarafından artık bir zorunluluktur.

Uzun süredir işçilere yol parası verilmesi de işverenin yol parası zorunluluğunu ortaya koyan bir beyandır. Bu durumun zorunluluk olmasını sağlayan ise Yargıtay kararlarıdır. İş yerinde işçilere maaşları dışında yol ücreti veriliyorsa ve bu durum uzun süredir devam ediyorsa, Yargıtay işçinin yanında kararlar veriyor. Elbette ki işveren bu hakkı geri çekebilir, ancak Yargıtay burada işçiyi haklı görüyor ve işçiye iş sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı veriyor.  

Özetle, iş sözleşmesinde işçiye yol ücreti açık bir şekilde belirtilmişse ve işveren işçiye uzun süredir yol parası veriyorsa işverenin yol ücreti ödemesi zorunludur.

İş sözleşmesinde yol parası belirtilmemişse ve işveren işçilerine yol parası ödemiyorsa işveren işçiye yol parası ödemek zorunda değildir, işverenin kanunen bir zorunluluğu yok.

#İşçinin İş Kanunu
Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
banner384
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
İmsak 06:00
Güneş 07:22
Öğle 12:46
İkindi 15:36
Akşam 18:00
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5
banner440
banner545