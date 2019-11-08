İşçiye yol parası vermek zorunlu mu?

İŞVEREN, işçiye gerek iş sözleşmesinden kaynaklı gerekse de İş Kanunu’nda kaynaklı birtakım haklar tanınır. İş Kanunu kapsamındaki haklar zorunlu haklar olurken, sözleşme kapsamındaki haklar işverenin işçi ile arasında belirlenen ve uyulması gereken kurallar olup, yine zorunlu hakladır. Peki işçiye yol parası vermek zorunlu haklardan biri midir? İşverenin kanunen yol parası vermeme hakkı var mı? İşte detaylar…

İşveren işçiye yol parası ödemek zorunda mı?

İşçinin işyerine gelip gitmesini sağlayan yol parası, işçiye tanınan haklardan biridir. Bu; nakit, toplu taşıma kartı ya da servis şekilde işçiye tanınabilir. İş Kanunu işçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen yasal mevzuat olarak, geçse de İş Kanunu’nda yol parasına dair herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu, işverenin işçiye yol parası verme zorunluluğunun bulunmaması anlamına gelir. Yani, işveren işçiye yol parası ödemek zorunda değil.

İş sözleşmesi hükmünde belirtilmişse zorunludur

İşverenin işçiye yol parası ödemesi zorunlu olmasa da iş sözleşmesinde yol parası açık hüküm olarak belirtilmişse, uzun süredir işçilere yol parası işveren tarafından veriliyorsa bu bir zorunluluk doğurabilir.

İş sözleşmesinde işveren, işçiye yol ücreti vereceğini açık bir şekilde beyan etmişse yol parası işveren tarafından artık bir zorunluluktur.

Uzun süredir işçilere yol parası verilmesi de işverenin yol parası zorunluluğunu ortaya koyan bir beyandır. Bu durumun zorunluluk olmasını sağlayan ise Yargıtay kararlarıdır. İş yerinde işçilere maaşları dışında yol ücreti veriliyorsa ve bu durum uzun süredir devam ediyorsa, Yargıtay işçinin yanında kararlar veriyor. Elbette ki işveren bu hakkı geri çekebilir, ancak Yargıtay burada işçiyi haklı görüyor ve işçiye iş sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı veriyor.

Özetle, iş sözleşmesinde işçiye yol ücreti açık bir şekilde belirtilmişse ve işveren işçiye uzun süredir yol parası veriyorsa işverenin yol ücreti ödemesi zorunludur.

İş sözleşmesinde yol parası belirtilmemişse ve işveren işçilerine yol parası ödemiyorsa işveren işçiye yol parası ödemek zorunda değildir, işverenin kanunen bir zorunluluğu yok.