İşçilerden Başkan Yücel ve Başkan Böcek’e çağrı 

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Alanya’ya verdiği sözünü tutmuş ve yetkisi büyükşehirde olan caddelerin Alanya’ya devriyle alakalı protokolü imzalamıştı. Devir protokolü Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme alınmış ve ilgili komisyona görüşülmek üzere havale edilmişti. Devir için atılan adım Alanya’da sevinçle karşılansa da, bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Caddeler devredildiğinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir emekçiler ne olacak? Personelin kadrosu Alanya Belediyesi’ne mi geçecek? Yoksa Antalya BŞB’de mi kalacak? Dim TV (dimtv.tv) emekçinin sesi oldu ve akıllara takılan soru işaretlerini ekranlara taşıdı.

‘BİZ TEDİRGİNİZ, BAŞKANLARIMIZDAN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ’

Antalya BŞB personeli Şeref Barcın Dim TV’ye (dimtv.tv) yaptığı özel açıklamada “Biz Antalya BŞB ile çalışan işçiler olarak tedirginiz. Başkanlarımızdan bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Caddeler devredildiğinde bizler büyükşehirde kalacak mıyız? Yoksa caddelerle birlikte bizde mi Alanya’ya devrolacağız? Ya da işten mi çıkarılacağız? Bütün bu soruları düşünüyor ve tereddüt içerisinde kalıyoruz. Biz Alanya’mızı ve ülkemizi seven insanlarız. 5 yıldır buraya hizmet veriyoruz. Her birimizin borçları var, kredi ödemeleri var. Çocuklarımız okula gidiyorlar. Biz bu konuda Adem başkanımız ve Muhittin başkanımızdan açıklama bekliyoruz. Biz gerek Muhittin başkanımıza, gerekse de Adem başkanımıza güveniyoruz. Kimsenin ekmeği ile oynamayacaklarına inanıyorum. Fakat başkanlarımız bu konuya bir açıklık getirirseler rahatlayacağız. Kafamızda bin bir türlü tilki var. Açıklamalarla birlikte bu düşünceleri atmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.