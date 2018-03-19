İşçiler kadro için süpürdü

24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan düzenleme çerçevesinde 2 Ocak'ta başlatılan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularında sınav süreci devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi de başvuruların sona ermesi, tespit ve itiraz komisyonlarının incelemelerini tamamlamasının ardından bünyesinde bulunan personellerin işçi statüsüne geçişleriyle ilgili sınav dönemini başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğünde beden gücüne dayalı işlerde çalışan 187 saha personeli, 375 sayılı KHK’nin geçici 24. Maddesi gereğince uygulama sınavına girdi.

15 Temmuz İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen sınava katılan personeller, valilik ve belediye bünyesinde 7 kişiden oluşan komisyon tarafından uygulama sınavına tabi tutuldu. Büyük heyecanın yaşandığı sınavda personellere yaptıkları iş ve işlemler hakkında sorular yönetildi. Mülakat aşaması ile başlayan sınavda mevkici, araç başı yardımcı personel, şoför, operatör ve bakım onarım gibi muhtelif iş kollarında çalışan personeller yaptıkları işlerle ilgili uygulamadan geçti.

Altınordu Belediyesi, büro ve diğer personellerin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınav dönemine ise yazılı sınavlarla devam edecek.