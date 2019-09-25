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İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Malatya'da, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

GÜNCEL 25.09.2019, 20:51
İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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KAZA, akşam saatlerinde, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Sürücüleri kimliği öğrenilemeyen 01 ABG 663 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 44 J 1545 plakalı işçilerin taşındığı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçları görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cafer Şahin ile Güner Türkmen Yılmaz'ın öldüğünü belirlendi. Araçlarda yaralanan Mehmet Aslan, Feramuz Yılmaz, Hacı Mehmet Uzun, Gökhan Ataş, İbrahim Takar, Niyazi Karaca, Mesut Önver, Yaşar Karaca, Neziye Tapar, Mehmet Bozan, Hatice Karaca, Emrullah Koca, Mehmet Emir Koç, Esra Koca, Şehabettin Önal ve Gökhan Öksüz ise yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şahin ve Yılmaz'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

#işçi servisi #Otomobil
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