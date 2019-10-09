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İşçi midibüsü devrildi: 8 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı

GÜNCEL 08.10.2019, 23:54
İşçi midibüsü devrildi: 8 yaralı
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KAZA, öğleden sonra, Muratlı ilçesi Tekirdağ yönü çıkışında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Hüseyin G.'nin kullandığı 59 S 0069 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada araçtaki 8 işçi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Muratlı ve Tekirdağ'daki devlet hastanelerine kaldırdı. Tedaviye alınan 8 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#midibüs
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