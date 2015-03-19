İşbirliği içinde çalışacaklar

MANAVGAT Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven’i makamında ziyaret etti. Tanrıseven, Kaymakam Bulgurlu’yla yapılan çalışmalar ve ilerleyen dönemde planlanan faaliyetlerle ilgili görüş alış verişinde bulundu. Antalya’nın merkez ilçelerinden sonraki en büyük iki ilçesi olan Alanya ve Manavgat’ın kaymakamlarının görüşmesinde bölge halkının huzuru ve mutluluğu için işbirliği içinde çalışılacağı mesajı verildi. Manavgat Kaymakamı Bulgurlu’ya teşekkür eden Kaymakam Tanrıseven, ziyaretten memnun olduğunu ifade etti.