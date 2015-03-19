Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İşbirliği içinde çalışacaklar

Manavgat Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven’i makamında ziyaret etti

İşbirliği içinde çalışacaklar

Manavgat Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven’i makamında ziyaret etti

19 Mart 2015 Perşembe 16:48
İşbirliği içinde çalışacaklar
banner404
MANAVGAT Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven’i makamında ziyaret etti. Tanrıseven, Kaymakam Bulgurlu’yla yapılan çalışmalar ve ilerleyen dönemde planlanan faaliyetlerle ilgili görüş alış verişinde bulundu. Antalya’nın merkez ilçelerinden sonraki en büyük iki ilçesi olan Alanya ve Manavgat’ın kaymakamlarının görüşmesinde bölge halkının huzuru ve mutluluğu için işbirliği içinde çalışılacağı mesajı verildi. Manavgat Kaymakamı Bulgurlu’ya teşekkür eden Kaymakam Tanrıseven, ziyaretten memnun olduğunu ifade etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 19.03.2015 15:54
Anahtar Kelimeler:
Manavgat KaymakamıEmir Osman BulgurluHasan TanrısevenMakamZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim