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İşadamını kaçırıp senet imzalattılar, soyundurup videoya çektiler

Erzurum'da, işadamı İlhami Yılmaz'ı, silah zoruyla kaçırıp, zorla senet imzalattıkları, ardından da soyundurup videoya çektikleri iddia edilen 4'ü tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına başlandı

İşadamını kaçırıp senet imzalattılar, soyundurup videoya çektiler

Erzurum'da, işadamı İlhami Yılmaz'ı, silah zoruyla kaçırıp, zorla senet imzalattıkları, ardından da soyundurup videoya çektikleri iddia edilen 4'ü tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına başlandı

14 Kasım 2017 Salı 13:41
İşadamını kaçırıp senet imzalattılar, soyundurup videoya çektiler
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ERZURUM 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Olay, 10 Haziran 2016 tarihinde horasan'da meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Paçal, Ekrem Babet, Mehmet Çelik ve Tacettin Aydın; kereste ticaretiyle uğraşan İlhami Yılmaz'ı otomobile bindirip, gözlerini de bir havluyla bağlayarak, silah zoruyla kaçırdı. Daha önce Ak Parti Horasan İlçe Başkanlığı görevini bir süre yürüten işadamı Yılmaz'ı bir eve götüren kar maskeli şüpheliler, üzerindeki müşteri çeklerini zorla aldı. İddiaya göre, 4 kişi ayrıca, terör örgütü PKK adına bu eylemi yaptıklarını söyleyip, İlhami Yılmaz'a zorla senet de imzalattı. Ardından yine silah zoruyla İlhami Yılmaz'ı soyundurup oynatan şüpheliler, bu anları da videoya kaydetti ve hakaretler etti.

Şüpheliler kendisini serbest bıraktıktan sonra gece yarısı evine dönen İlhami Yılmaz, polise giderek başından geçenleri anlattı ve şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheliler Süleyman Paçal, Ekrem Babet, Mehmet Çelik ve Tacettin Aydın ile Aydın'ı evinde saklayan Tuncay Gül'ü gözaltına aldı. Gül, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu 4 kişi ile Tuncay Gül hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıkların 'birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mağdurun senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya mecbur edilmesi suretiyle yağma' suçlarından 13 yıldan 25.5 yıla kadar; tutuksuz sanık Tuncay Gül'ün ise 'suçluyu kayırmak'tan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dosya hakkında, savcılık, suçun 'örgüt aracılığıyla işlendiği' yönünde yeterli delil olmadığını belirterek bu konuda 'takipsizlik' kararı verdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Davanın ilk duruşmasında, 5 sanık ile mağdur İlhami Yılmaz ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Muhammed Esad Özeren'in sorularını yanıtlayan sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

İlhami Yılmaz'ın avukatı Fahrettin Özer ise olaydan sonra, 10 Ağustos 2016 tarihli istihbarat tutanağında; PKK/KCK silahlı terör örgütünün müvekkilini 'sözde' vergi kesmek suretiyle alıkoyabileceğine dair olayın tekrar yaşanabileceğinin yer aldığını vurguladı. Özer, dosya içerisindeki telefon kayıtlarında, sanıklar arasında çokça görüşme trafiğinin olduğunu ifade etti.

Mahkeme, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi.

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