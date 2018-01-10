'İş sağlığı' konuşuldu 

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda üniversite çalışanlarına yönelik 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitime, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Binnur Genç İlter ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Eğitimde, çalışma mevzuatıyla ilgili bilgilerin yanı sıra çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, meslek hastalıklarının sebepleri, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerin uygulanması, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ile güvenlik kültürü gibi konular anlatıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na dair genel bilgiler aktaran İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fikri Bilir, "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği ve üniversitemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması amacıyla bu eğitimi belirli periyotlarla tüm çalışanlarımıza yönelik veriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 personelimize eğitim verdik. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda çalışanlar, kendilerinin ve yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür" dedi. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi'nin 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Bilir, eğitimin 11-12 Ocak 2018 tarihinde de devam edeceğini, eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verileceğini kaydetti.

