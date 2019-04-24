İş kazası sigortasından sağlanan haklar nelerdir?

SİGORTALILAR, iş kazası geçirdikleri taktirde bazı başlıklar altında toplanmış maddi yardımlardan faydalanabiliyor. Bir sigortalının geçirdiği kaza iş kazası sınıfına girerse, başta iş göremezlik ödeneği olmak üzere duruma göre birkaç farklı kalem altında yapılan yardımlardan faydalanabiliyor. Peki bu haklar neler, hangi durumlar iş kazası olarak bul ediliyor.

İŞ KAZASI SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR NELERDİR?

İş kazası sigortasından doğan haklardan yararlanabilmek için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamakta olup, iş kazası sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

- Geçici İş Göremezlik Ödeneği- Sürekli İş Göremezlik Geliri

- Ölüm Geliri

- Evlenme Ödeneği

- Cenaze Ödeneği

BİR OLAYIN İŞ KAZASI SAYILABİLMESİ İÇİN HANGİ UNSURLARI TAŞIMASI GEREKMEKTEDİR?

Kurumumuzca bir olayın iş kazası olup olmadığının değerlendirilebilmesi için öncelikle iş kazası geçiren kişinin,

-Sigortalı olması,

-Mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması,

-Meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen engelli hale gelmesi,

hallerinin bir arada bulunması gerekmektedir.

İŞ KAZASI HALLERİ NELERDİR?

5510 sayılı Kanunda sayılan iş kazası halleri ise şunlardır:

- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

- Hizmet akdi ile çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

- Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle

meydana gelen olaylardır.

Örneğin; havai fişek üretimi yapılan atölyede çalışan sigortalının meydana gelen patlama sonucu yaralanması veya vefat etmesi iş kazasıdır.