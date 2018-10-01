İş insanının elektrik faturası isyanı

ANTALYA elektrik faturalarına yansıyan yüzde 15, doğalgaza yüzde 9 zam, vatandaşın tepkisini çekti. ATSO Meclis üyesi ve 19. Grup Cam ve Hırdavat Meslek Komitesi üyesi iş insanı Raşit Tabaklar, elektriğe yapılan zamları sosyal medyadan protesto etti. Geçen hafta ATSO'daki toplantıda, bankalardaki faiz oranları ve esnafın durumu ile ilgili konuşan Raşit Tabaklar, POS kesintilerinin yüksek olmasından yakınmıştı. Tabaklar şimdi de elektrik faturalarını gündeme getirdi. İşyerlerine ait iki faturayı sosyal medyadan paylaşan ve üzerine de 'Dağıtım bedeli adı altında öpülüyoruz' diye yazan Raşit Tabaklar, bunun da bir nevi fırsatçılık olduğuna dikkat çekti.

Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, elektrik faturalarındaki bazı ibareler konusunda vatandaşın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. 'Dağıtım Bedeli' adı altında tahsil edilen paraların içinde TRT, kayıp kaçak bedeli, belediye vergisi gibi kalemlerin de bulunduğunu hatırlatan Neşet Gündüz, “Dağıtım bedeli isminden hepimiz rahatsızız. Danıştay, EPDK'nin kayıp kaçak bedeli almasını haklı bulmuştur. Gerekçe olarak da kamunun zarara uğratılmasını göstermiştir. Bu karar tüketicinin önünü kapatmıştır. Tüketici bu konuda sıkıntılıdır" dedi.

Son aylarda yapılan zamlar nedeniyle tüketicinin alın gücünün azaldığına dikkat çeken Başkan Gündüz, şunları söyledi:

“ÖTV'de olduğu gibi dağıtım, kayıp kaçak, belediye vergilerinde de indirime giderek vatandaşın rahatlatılması gerekiyor. Önümüz kış. Vatandaşın enerjiye ihtiyacı var. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamma oranla, Ocak ayında işçiye yapılacak ücret artışı arasında uçurum olmamalı."