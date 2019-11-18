İş fikirleri yarıştı

ADI geçen üniversitelerin yarışma projeleri, organizasyon tarafından oluşturulan jüri tarafından projenin uygulanabilirliği, rekabet potansiyeli, uygulama kolaylığı, verilerin tutarlılığı, iş fikrinin özgünlüğü ve yeniliği, pazar potansiyeli, finansal getirisi kapsamında değerlendirilerek ve ilk üçe giren üniversite ödüle layık görüldü. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘İş Fikirleri Yarışması’na Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanları toplam 37 proje başvurusu yaptı. Ön lisans/lisans kategorisinde 3, yüksek lisans/doktora kategorisinde 3 olmak üzere toplamda 6 proje ön elemeyi geçerek finalde yarışmaya hak kazandı. Akdeniz Üniversitesi’ni lisans/doktora kategorisinde temsil eden Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çakın ve ekibinde yer alan Prof. Dr. Afşin Güngör, Dr. Hasan Özdoğan, Dr. Onur Karaman ve Öğr. Gör. Yiğit Ali Üncü, “Yeni Nesil Nanomalzeme Tabanlı Biyouyumlu Pedikül Vida Üretimi” isimli projesiyle birincilik ödülüne layık görülürken üniversiteyi ön lisans/lisans kategorisinde temsil eden Mühendislik Fakültesi öğrencisi Recep Tayyip Çam, “Online Geri Dönüşüm” isimli projesiyle ikincilik ödülüne layık görüldü.