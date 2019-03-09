İş dünyası ve akademisyenler, gençler için buluştu

ANTALYA Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda tüm gün süren programda ‘Dijital Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Değişim’ adı altında, genç girişimciler, dijital dünyada oyun (espor), yeni medya ve güncel trendler ile gastronomide değişen trendler gibi konularda görüşlerini dile getirdi. Antalya ve çevre illerden gelecek olan çok sayıda lise öğrencisinin yer aldığı programda, iş dünyası ve akademinin uzman isimleri, bilgi birikimlerini genç katılımcılarla paylaştı. Program sayesinde öğrenciler, alanında uzman isimlere sorularını sorabilme ve sohbet etme şansını yakaladı.

“Başarı hikayelerinin olabilmesi için alt yapının iyi olması lazım”

Foruma konuşmacı olarak katılan BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burak Küntay, internetin hayatımıza girmesiyle birlikte son 20 senedir yeni bir dönem yaşandığına belirtti. Teknolojinin de buna paralel olarak çok hızlı bir noktaya geldiğine değinen Küntay, bununla birlikte girişimcilik, inovasyon gibi terimlerin eskisinden daha farklı anlamlarda kullanıldığına işaret etti. Bu gelişimin dünyada avantaj sağlasa da dezavantajları da yanında getirdiğini ifade eden Küntay, “Dünyadaki örneklere baktığımız zaman, ‘bir fikrim var ve artık ben işimi kurarım’, ‘Üniversite eğitimine gerek olmadan da yürürüm’ diye düşünülmesi, aslında fazla öz güven, çok güzel hayalleri olan ama maalesef altına her zaman dolduramamış bir kitleyi de beraberinde getiriyor. Bu bahsettiğimiz başarı hikayelerinin olabilmesi için, altını çok güzel doldurulması lazım. Gerek aldığınız eğitim, gerek kendi alt yapınız, insanlara sunabileceğiniz teknik tarafınız, kişisel ilişkileriniz, networkunuz gibi birçok şey var. Aslında başarı hikayesinin sonuna gittiğinizde, sizi o hikayeye götüren, sadece ve sadece bir fikrim var ile ibaret değil, çok dibi var” diye konuştu.

“Doktor, mühendislik gibi sektörler dışındakiler iş kazandırmıyor algısı oluştu”

Forumun temel amacının büyük hayalleri, arzuları, istekleri ve fikirleri olan gençlere, başarılı iş insanlarının hikayeleriyle buluşturarak bunun kolay olmadığını göstermek ve onlara yöneldikleri tek hedefli sektörleri çeşitlendirebilmek olduğunun altını çizen Küntay, “Çok büyük hayalleri, arzuları, istekleri ve fikirleri olan gençleri öyle bir noktada buluştururuz ki, hadisenin sadece fikir olmadığından, bunun için uzun yılların emeği, çalışması verilir ve alt yapısı gerektiğinin de hissiyatını kendilerine veririz. Aslında GBF’nin temel maksadı bu. Yani o başarı hikayelerinin kolay olmadığını, bu sektörlerin bu alanlarda belli bir noktaya gelen insanların sadece bir fikriyle olmadığını göstermek” ifadelerini kullandı.

Forumun başka bir öneminin de olduğunu belirten Küntay, “Türkiye’de sosyal bilimler okuyanların sayısı çok azaldı. Herkes mühendis, tıpçı, hukukçu olmak istiyor. Yani belirli dallar belirlenmiş. Birçok kimseyle konuşulduğunda, ‘Neden böyle düşünüyorsun? Sen mi istedin bunu?’ denildiğinde, ‘Ailem bunun doğru olacağını düşündü’ diyor. Yani mühendis olduğunuzda doktor olduğumuzda, hukukçu olduğumuzda iş var, diğer sektörler artık size iş kazandırmıyor gibi bir algı oluşmaya başladı. GBF’nin diğer bir amacı da bu. Bugün gastronomi, oyun tasarımını ele alacağız. Meselenin tek bir şeyden ibaret olmadığını gösterdiğimiz bir temaya sahip. GBF’nin temel amacı bizler için, gerçek hayatla, gerçek iş insanlarıyla, o hayalleri olanları buluşturmak ve onları o yolun hem meşakkatli hem de doğru planlanırsa da güzel bir yol olduğunu göstermek” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 13:05