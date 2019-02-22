İş dünyası KDV iadesinin hızlandırılmasından memnun

İŞ dünyası temsilcileri Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle, KDV iadeleri uygulamasında yapılan değişikliğin ekonomi ve ihracat açısından önemli ve isabetli bir karar olduğunu ifade ederek, "Ekonomiye verilen birçok desteğin yanı sıra KDV iadesiyle ilgili olarak yapılan bu değişikliğin de ihracatçının finansmanının rahatlaması adına iş dünyasının önemli bir beklentisi olarak hayata geçmesi pozitif bir karşılık bulacak." diye konuştu.

KDV iadelerinin süratle ve kolaylıkla ihracatçıya dönmesinin önemli bir finansman kaynağı olacağına işaret eden Gülle, uygulamanın, ekonomi yönetiminin reel sektör odaklı yaklaşımının somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

"İKİ HAFTA ÖNCE TALEP ETMİŞTİK, HEMEN CEVAP GELDİ"

Gülle, Türkiye’nin ihracatta rekorlar kırdığı bir dönemi yaşadığını ve her yerde ihracat konuşulduğunu vurgulayarak, “İhracat ailesi olarak bize gösterilen hedeflere yılmadan yorulmadan, büyük arzu ve gayretle koşarken yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bizi dinleyen ve anlayan bir ekonomi aklı var. Bu akıl, ekonomik olarak bizi daha da yukarılara taşıyacak. Buna yürekten inanıyorum.” dedi.

TİM’in iki hafta önce, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla gerçekleştirdiği Delegeler Çalıştayı’nda, ihracatçıların en önemli talepleri arasında bu konunun geldiğine dikkati çeken Gülle, şunları kaydetti:

“Bakanımızın, ihracatçılarımızın da en önde gelen taleplerinden birisi olan KDV iadelerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması ilgili talebimizi çok kısa bir süre içinde değerlendirmiş ve hayata geçirmiş olması bizi son derece mutlu etti, şevkimizi artırdı. Sayın Bakanımızın, ekonomimizin ve ihracatçımızın taleplerine karşı gösterdiği seri ve olumlu adımı bize güç verdi. İki hafta önce talep etmiştik, hemen cevap geldi, uygulama değiştirildi.”

"İŞLETMELERİMİZİ FİNANSAL ANLAMDA BÜYÜK BİR YÜKTEN KURTARACAKTIR"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da reel sektöre finansal maliyet anlamında çok ciddi boyutlarda sorun teşkil eden KDV iadelerinin hızlandırılmasına yönelik yapılan ilgili düzenlemeyi, MÜSİAD olarak ısrarlı bir şekilde talep ettikleri kapsamlı bir vergi reformuna yönelik oldukça olumlu bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Kaan, yıllar içerisinde iadelerde yaşanan gecikmelerin devreden KDV’yi şişirdiğini, bu durumun da işletmeler adına önemli bir külfet oluşturduğunu aktararak, "Yeni düzenlemeyle birlikte KDV iadelerinin yüzde 50’sinin 10 gün gibi kısa bir gerçekleştirilecek olması, işletmelerimizi finansal anlamda büyük bir yükten kurtaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"FİNANSMAN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK AÇISINDAN İYİ BİR GELİŞME OLACAK"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası ise KDV iadelerinin mümkün olan en kısa sürede yapılmasının reel sektörün finansman yükünü hafifletmek açısından iyi bir gelişme olacağını belirterek, "Yeni uygulama, finansmana erişimin zorlaştığı bu dönemde şirketlerimiz için olumlu etki yaratacak. Aynı zamanda öngörülebilirliği artırmak ve işlem kolaylığı sağlamak açısından da faydalı olacak. Benzer bir yaklaşımla, devreden KDV sorununa yönelik çözüm önerilerinin de en kısa zamanda hayata geçirilmesi doğru bir uygulama olur." diye konuştu.