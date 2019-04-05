İş Bankası'ndan Antalyalı üreticiye seminer

DEMRE Çayağzı yolundaki bir restoranda düzenlenen seminere, konuşmacı olarak uzman Metin Yüksek Bölüm katıldı. Seminere, Türkiye İş Bankası Bölge Müdür Yardımcısı İlker Ateş, Tarım Bankacılığı 2. Müdürü Nevzat Leylek, Demre Şubesi Müdürü Ali Rıza Akgün, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Komisyoncular Derneği Başkanı Fahri Duran, kooperatif başkanları ve yaklaşık 150 üretici katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Türkiye İş Bankası Bölge Müdür Yardımcısı İlker Ateş; "Türkiye İş Bankası olarak, Türk tarımının geliştirilmesi, üretimin artması için çalışıyoruz. Türk tarımı, Türk çiftçisi için banka olarak farklı olanaklar sunuyoruz" dedi. Toplantıda konuşan uzman Metin Yüksel Bölüm; "Banka olarak seracılık yatırım kredisi, seracılık işletme kredisi veriyoruz. Verdiğimiz kredilerin geri ödenmesinde, üreticinin ürününü hasat ettiği dönemde ödemesine olanak veriyoruz. İmece kartımız var. Ziraat Odası'na kayıtlı veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alacağınız bir belge ile 'İmece Kart' alabilirsiniz. İmece kart aynı zamanda bankamatik kart özelliği taşıyor. Birçok kuruluşta faizsiz 4 aya kadar bu kartla ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca Bireysel Emeklilik konusunda bize başvurabilirsiniz. Türkiye İş Bankası tarımda, üretimde sizlerin yanında ve hizmetindedir" dedi. Ardından uzmanlar ve banka yöneticileri, üreticilerin sorularını yanıtladı.