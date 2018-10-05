İş adamları kahvaltıda buluştu

Antalya’da Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) üyeleri kahvaltıda buluştu.

İş adamları kahvaltıda buluştu
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KAHVALTIDA, YÖRSİAD Başkanı Semih Beken, üyelerin arasındaki kaynaşmayı artırmak için kahvaltı organizasyonu düzenlediklerini söyledi. Beken, “Üyelerimiz arasında kaynaşmayı arttırmak amacıyla üyemiz Emir Gündal’ın kahvaltı organizasyonu ile bir araya geldik. Tüm üyelerimizin fikirlerini ve görüş alışverişlerini almak amacıyla bir araya geliyoruz. Bu buluşmalarımız özellikle kış aylarında daha da sık devam edecek” dedi. Emir Gündal ise YÖRSİAD üyeleri ile birlikte kahvaltıda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

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