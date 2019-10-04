İş adamı eşini öldürmek için kiralık tetikçi tuttu
Almanya’da yaşayan işadamı K.A, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için kiralık tetikçi tuttuğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2 ay önce gözaltına alınan tetikçi M.K’nın itirafları üzerine başlatılan operasyonda cinayet planına dahil olan 4 kişi de yakalandı
İDDİALARA göre, Almanya’da yaşayan işadamı K.A, 2008 yılından beri eşiyle boşanma süreci yaşıyordu. Boşanma davası devam ederken, eşini öldürmek için bir plan yaptı. Plan dahilinde yüklü bir miktar para vererek Türkiye’den tetikçi M.K’yı tuttu. M.K, cinayet planına S.D, H.A, T,Ç ve K.B adlı kişileri de dahil etti.
Planın devreye sokulacağı günlerde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda M.K. gözaltına alındı. M.K, sorgusunda her şeyi itiraf etti. İşadamının eşini öldürmesi için kendisine yüklü miktarda para verdiğini söyledi.
Organize Şube ekipleri, cinayet planı içinde yer alan S.D, H.A, T.Ç ve K.B’yi gözaltına aldı.
Almanya’daki işadamının eşinin üzerine olan mal varlığına almak için cinayet planı yaptığı öne sürüldü. İşadamı K.A hakkında İnterpol’e Kırmızı Bülten başvurusu yapılacağı belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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