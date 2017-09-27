İrem Derici'den son dakika haberi

BAĞIRSAK enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda olan İrem Derici, yoğun bakımdan çıkartılıp normal odaya alındı. Ancak ziyaret yasağının devam ettiği öğrenildi.
INSTAGRAM’DAN İÇİNİ DÖKMÜŞTÜ
İrem Derici, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuş, sevenlerinei çini dökmüştü. Durumunun gün be gün daha iyiye gittiğini söyleyen İrem Derici paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı. , ‘Yoğun bakımda 16. gecem. Genel hissiyat: Pişmanlık, yalnızlık, sonun gelmeyen, süründüren ağrılar,boynu büküklük… Üzemem ben sevdiklerimi bir daha!’
Değerlerim gün be gün yükselip güzelleşiyorsa Allah’a açtığınız o minicik elerinizden, kocaman dualarınızdandır… İYİ GECERLER BENİM DEV AİLEM! Derici’nin bu açıklamalarından sonra sevenlerinden destek mesajları yağdı.
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