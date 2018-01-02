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İranlılar Alanya'ya akın etmeye başladı

İran, yeni yıla iç karışıklıkla girdi. Rejim karşıtı gösteriler hızla büyürken, Alanya'da evi olan İranlıların akını başladı

İranlılar Alanya'ya akın etmeye başladı

İran, yeni yıla iç karışıklıkla girdi. Rejim karşıtı gösteriler hızla büyürken, Alanya'da evi olan İranlıların akını başladı

02 Ocak 2018 Salı 22:32
İranlılar Alanya'ya akın etmeye başladı
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İRAN'DA ekonomik sorunlara tepki olarak başlayıp, ülke geneline yayılan rejim karşıtı gösterilerde bugün yedinci güne girildi. Gösterilerde ölü ve yaralı sayısı giderek artarken, korku içindeki İranlılar arasında imkanı olanlar yurtdışına kaçmaya başladı. Alanya'da evi olan çok sayıda İranlı da, ülkelerini terk ederek Alanya'daki evlerine gelmeye başladılar.  'İRAN'A EN YAKIN KÜLTÜR BURADA'
Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, konuya ilişkin Yeni Alanya'ya yaptığı değerlendirmede, "İran'ın kültürüne en yakın ülke Türkiye. Amerika ve Avrupa’da yaşayan İranlılar ile İran'da yaşayanlar için Türkiye zaten bir buluşma noktası olarak görülüyordu. Tatillerini burada yapıyorlardı. Şimdi İran'da sıkıntı olunca da doğal olarak buraya, yani Alanya'ya geldiler. İran’dan Türkiye’ye para akışı oluyor, bu akış da yatırıma dönüyor. Hareketlilik şu an için yoğun. Eskiden Lübnan’da da sorunlar olmuş, Alanya'da hemen hareketlilik yaşanmıştı. Umarız İran bir an önce huzura kavuşur" diye konuştu.
'RUS PAZARINI GERİDE BIRAKTI'
Alanya'nın tanınmış emlakçılarından olan  Alanya Rus Dili Konuşanlar Derneği eski Başkanı Anjelika Anzhela da "Şu anda inşaat ve emlak piyasası çok canlandı. İran ve Irak vatandaşları Alanya'ya ciddi ilgi gösteriyor. Fiyatlar onlara göre çok uygun. Kendilerini burada güvende ve mutlu hissediyorlar. Alanya İran’a göre çok daha rahat bir yer, bu da İranlıları çekiyor. Türkiye’den daha güvenli bir ülke bulmak onlar için çok zor. Yakın olmamızın da avantajı var. Şu anda İranlılar Alanya'ya Ruslardan daha çok ilgi gösteriyorlar. Emlakçılar olarak bu talebi çok rahat görebiliyoruz. Hatta Alanya'da inşaat ve emlak sektörünü İranlılar rahatlattı diyebiliriz. İran'dan gelen talep, geçmiş yıllara oranla yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi. İran'daki son olaylarla birlikte bu talep daha da büyüdü" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
İranYeni YılaRejim Karşıtı
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