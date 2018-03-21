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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

İranlı turistler Nevruz'u barda kutladı

Nevruz Bayramı için Türkiye'ye gelen İranlı turistler, Marmaris'te gece kulübünde kutlama yaptı.

İranlı turistler Nevruz'u barda kutladı

Nevruz Bayramı için Türkiye'ye gelen İranlı turistler, Marmaris'te gece kulübünde kutlama yaptı.

21 Mart 2018 Çarşamba 10:12
İranlı turistler Nevruz'u barda kutladı
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MUĞLA'NIN Marmaris ilçesine yılın ilk turist kafilesi olarak gelen İran'lı turistler Nevruz Bayramı’nı dünyaca ünlü Marmaris Barlar Sokağı’nda bulunan bir gece kulübünde kutladı. Nevruz Bayramı tatili için ünlü tatil kenti Marmaris’i tercih eden İranlı turistler, ilçenin gece hayatına hareketlilik getirdi. 200 kişilik İranlı turist dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nda bulunan bir mekanda düzenlenen kutlama programı ile Nevruz Bayramı’nı kutladı.

Kutlama için İran’dan DJ'ler getirildi. İran’da Hit olan şarkılar eşliğinde eğlenen turistler Nevruz’u eğlenerek kutladı. İranlı turistleri Türkiye’ye getiren Acun Travel şirketinin Ege Bölge Müdürü Hamdi Artuk kutlama hakkında bilgi verdi. Artuk, “İran’dan gelen misafirlerimizin yeni yıl kutlaması olan Nevruz’u kutluyorlar. Otellerde Nevruz kutlaması saat 19.20’de başladı. Yaklaşık 200 kişilik misafir grubumuz da eğlenceye Marmaris Barlar Sokağı’ndaki mekanda devam ediyor” Artuk, 2018 sezonunda İran’dan gelecek olan turist sayısı hakkında da kısa bilgi verdi. Artuk, “Ekim ayının sonuna kadar, İran’dan misafirlerimizi getirmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 10 bin İranlı misafiri ağırlamayı planlıyoruz” dedi.

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İranTuristNevruzKutlamalarMarmaristeGece KulübündETürkiye
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