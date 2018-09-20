İranlı manken artık Antalyalı

Esline Ajans'a bağlı çalışan İranlı manken Yasemin Soltani, defilelerin aranılan ismi oldu.

İranlı manken artık Antalyalı
banner404

GÜZELLİĞİNİN yanı sıra sempatik tavırlarıyla ilgi çeken Soltani, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün defilesi başta olmak üzere farklı organizasyonlarda podyuma çıktı. Hayatını Antalya'da devam ettirme kararı aldığını belirten Soltani, "Artık burada yaşayacağım. Ailem de yakında yanıma gelecek. Burası bir cennet. Çok seviyorum" dedi.

İyi bir manken olmak için çalıştığını anlatan Soltani, "Ajans sahibi Esra Keskinol benimle yakından ilgileniyor. Onun her söylediğini uygulamaya çalışıyorum. Kendimi geliştiriyorum" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sağlıkta 5 yılda 60 bin şiddet olayı
Sağlıkta 5 yılda 60 bin şiddet olayı
  1. ANTALYA

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479