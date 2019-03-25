İran'daki ekonomik kriz Antalya'da 5 yıldızlı sokak pazarının yerini değiştirdi

AKSU Kundu Turizm Merkezi’nde ve çevresi 5 yıldızlı otellerle kaplı '5 Yıldızlı Sokak Pazarı', bu yıl umduğunu bulamadı. Özellikle Nevruz tatilinde Antalya’ya gelen İranlıların sıkla tercih ettiği pazara, bu yılki Nevruz'da İranlı turistlerden istenilen satış verimi alınamayınca esnafın hayalleri suya düştü. ABD’nin geçtiğimiz yıl İran'a karşı yaptırım uygulamasının ardından ülkede yaşanan devalüasyon, İranlıların tatil planlarını alt üst etti. Her yıl Nevruz’da Antalya’ya gelen İranlıların sayısında ve harcamasında düşme yaşanınca, '5 Yıldızlı Sokak Pazarı' da olumsuz yönde etkilendi. Pazarda tekstil, deri, ayakkabı, çanta, gıda ve elektronik eşyalar satan yaklaşık 850 esnaf, durumdan oldukça mutsuz olduğunu ifade etti. Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz ise, pazarın yerini değiştireceklerini ve artık müşteri portföyünün İranlıların yanı sıra Avrupa ve yerli vatandaşlar olacağını söyledi.

“Alım güçleri düştü”

İran’da yaşanan devalüasyon sonrası kentteki İranlı turist sayısında ciddi azalmalar yaşandığına dikkat çeken Metin Kanmaz, buna rağmen iç piyasadaki hareketliliğin pazarı ayakta tuttuğunu söyledi. Pazara, İranlıların yanı sıra İngiliz ve Alman turistlerin de rağbet gösterdiğini aktaran Kanmaz, “İranlılar burada yılın her döneminde ama az ama çok oluyor. Bu sene maalesef İranlı kardeşlerimiz yok. Dolar çok yükseldi İran’da, para birimlerinin değeri düşünce alım güçleri düştü. Biz de ürünleri 3’te bir fiyatıma veriyoruz. Serisi bozulan ürünleri ellerinde kalmasın diye veriyoruz. İç piyasadaki kendi vatandaşlarımızın kaliteli malları ucuza almasından dolayı seviniyoruz, üzülüyoruz zarar ediyoruz. Bu pazar bizi zarar ettiriyor” dedi.

“Meyve, sebze pazarı yerinde yapacağız”

Gelecek yıllarda pazarın yerini değiştireceklerini ifade eden Kanmaz, “Bundan sonraki yıllarda bu şekilde değil, meyve sebze pazarı yerinde festival halinde yapacağız. Bu ürünlerin dükkanımıza girişi 30-40 euro ama biz 10 liraya satıyoruz. Elbette herkesin ilgisini çekiyor, herkesi cezbediyor. Alman da bunu istiyor, İngiliz de bunu istiyor. Artık sadece İranlılara değil, genel çaplı 5 yıldızlı pazar adı altında düşünüyoruz. Bununla birlikte de festivalle birleştirip önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Pazar açmayı dahi düşünmüyorduk”

Bölge esnafından Muhammet Bal ise, bu yıl istedikleri verimi alamadıklarını dile getirerek, “Aslında biz az İranlı turist olduğu için pazar açmayı da düşünmüyorduk. Bu sene istediğimiz randıman yok. 90-100 liraya aldığımız ürünleri, satamadığımızda elimizde kalınca 20-30 liradan veriyoruz. İranlılar zaten aşırı pazarlık yapıyor. 30 desen 10’a kadar pazarlık yapıyorlar” ifadelerini kullandı.