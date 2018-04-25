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İran'da düşen uçakta yaşananlar: 51 kez yükselmeye çalıştılar

İran’da düşen 11 kişinin hayatını kaybettiği Başaran Holding’e ait TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçağın kaza ön raporundaki bilgilere ulaşıldı

İran'da düşen uçakta yaşananlar: 51 kez yükselmeye çalıştılar

İran’da düşen 11 kişinin hayatını kaybettiği Başaran Holding’e ait TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçağın kaza ön raporundaki bilgilere ulaşıldı

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:26
İran'da düşen uçakta yaşananlar: 51 kez yükselmeye çalıştılar
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İRAN Kaza Kırım ekibinin Fransa’dan gelen kara kutu kayıtlarından yaptığı analize göre uçak 38 bin feet yani 12 bin 600 metrede süratsiz kalarak anormal duruma girdi.
Kokpit.aero'nun ulaştığı bilgilere göre, dalış sırasında pilotlar uçağı kurtarmak için 51 kez burnu kaldırmaya uğraştı.

38 BİN FEET'E TIRMANACAKTI
Dubai’den İstanbul’a uçan iş jeti, Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın evlenecek kızı Mina ve arkadaşlarını taşıyordu. İran hava sahasında pilotlar, 36 bin feet yani 12 bin metreden 38 bin feet’e (12 bin 600 metre) tırmanmak için izin aldı.
İran'da düşen uçakta yaşananlar: 51 kez yükselmeye çalıştılar

SOL HIZ GÖSTERGESİNDE İBRE YÜKSELDİ
İranlı yetkililerin incelemelerine göre, kumanda sol tarafta uçan Kaptan Pilot Beril Gebeş’teydi. Tırmanma sırasında uçağın hız göstergesinde ibre yükselmeye başladı. Ancak bu sadece kaptan pilotun oturduğu sol taraftaki göstergedeydi. Kokpit.aero'nun ulaştığı bilgilere göre sağ tarafta oturan İkinci Pilot Melike Kuvvet’in hız göstergesi normal çalışıyordu.

HIZ DÜŞMESİ GEREKİRKEN YÜKSELDİ
Normalde tırmanışta süratin sabit olması veya düşmesi gerekiyordu. Hızla ilgili yükselmeyle birlikte iki pilot ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Süratin artmasını önlemek için Beril Gebeş lövyeyi çekmeye başladı. Kara kutu analizine göre 51 kez uçağın lövyesi çekilerek tırmanma kumandası verildi.
İran'da düşen uçakta yaşananlar: 51 kez yükselmeye çalıştılar

ASLINDA YÜKSELMİYORDU
Ancak uçağın gerçekte sürati düşüyordu. Bir süre sonra Challenger 604 anormal duruma girerek ekseni etrafında dönmeye ve hızla irtifa kaybetmeye başladı. İkinci pilot, uçağın manuelini çıkartarak durumu çözmeye çalıştı. Kokpitte ciddi bir panik yaşandığı ses kayıtlarına da yansıdı.

PARÇALANDI
Hız limitini aşan uçakta 20 bin feet yani 6 bin 600 metre yükseklikte yapısal parçalanmalar meydana gelmeye başladı. Uçağın motor parçaları koptu. Kuyruk bölümü gövdeden ayrıldı. Daha sonra da uçak dağlık alana düşerek yandı.

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İranUçakBaşaran HoldingTCTRBChallenger
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