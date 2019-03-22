Irak kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, bölücü terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı. Öte yandan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Irak kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi
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BAKANLIĞINTwitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

HAKKARİ'DE PKK OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. İki gün önce Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, aynı zamanda örgüte eleman temin ettikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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