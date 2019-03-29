İptal halinde yenileme seçimleri 2 Haziran'da yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi halinde, yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi.

İptal halinde yenileme seçimleri 2 Haziran'da yapılacak
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YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli  İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun  gereği, bir seçim çevresindeki seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar  verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2019  yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi. Kararda bu nedenle, "31 Mart 2019 günü seçimi yapılamamış belediye  seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2019'dan  bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar  meclisi üyeliği seçimleri"nin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği  kaydedildi. Kararda, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve  seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin  tekrarlanması gerektiği vurgulandı.
 

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