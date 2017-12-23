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İntihar notu tüyleri ürperten liseliden acı haber! Cesedi bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, çarşamba gününden bu yana kayıp olan gencin cesedine ulaşıldı. 16 yaşındaki liseli intihar notuna "Aslında birkaç kişiyi öldürecektim" yazmış

İntihar notu tüyleri ürperten liseliden acı haber! Cesedi bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, çarşamba gününden bu yana kayıp olan gencin cesedine ulaşıldı. 16 yaşındaki liseli intihar notuna "Aslında birkaç kişiyi öldürecektim" yazmış

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:45
İntihar notu tüyleri ürperten liseliden acı haber! Cesedi bulundu
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BİLECİK'İN Söğüt ilçesinde, geçen çarşamba gününden bu yana kayıp olan, dün çantası ve defterine yazdığı intihar notu gölet kenarında bulunan lise öğrencisi, 16 yaşındaki Kemal K.'nın cesedi dalgıçlar tarafından göletten çıkarıldı.

"ASLINDA BİRKAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRECEKTİM"

Söğüt Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Kemal K., geçen çarşamba günü okuldan eve gelmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Polisin arama çalışmaları sürerken, Kemal K.'nın okul çantası ile bir deftere yazdığı, 'Çok güzel hayatım oldu. Aileme hiç kızgın değilim. Hiç kimsenin suçu yok; yemin ederim. Aslında birkaç kişiyi öldürüp öyle intihar edecektim ama kimseye zarar vermek istemedim. Bu kararı hayattan sıkıldığım için verdim. Anne seni çok seviyorum' yazılı not ilçe yakınlarındaki Ertuğrulgazi Göleti kenarında bulundu.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kemal K.'nın cesedi dalgıçlar tarafından Ertuğrulgazi Göleti'nden çıkarıldı. Ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma açıldı.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 00:06
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