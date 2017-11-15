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İntihar etmek İçin atlayan genç, aydınlatma direğinde asılı kaldı!

Burdur'da intihar etmek için bir binanın 2'nci katından atlayan genç, aydınlatma direğinde asılı kaldı. İnanılması güç olay, çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi

İntihar etmek İçin atlayan genç, aydınlatma direğinde asılı kaldı!

Burdur'da intihar etmek için bir binanın 2'nci katından atlayan genç, aydınlatma direğinde asılı kaldı. İnanılması güç olay, çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:10
İntihar etmek İçin atlayan genç, aydınlatma direğinde asılı kaldı!
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BURDUR'DA intihara kalkışan genç, bir binanın 2'nci jatından atladıktan sonra kendisini aydınlatma direğinde buldu. Çevredekiler tarafından direkten indirilen genç, sağlık kontrolünden geçirildi.

AYDINLATMA DİREĞİNDE ASILI KALDI

Burdur Özgür Mahallesi'ndeki Cümbüşlü Sokak'ta bir binanın ikinci katına çıkan K.C., intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ve çevredekilerin uzun süren ikna çabalarına bir türlü karşılık vermeyen K.C., ölmek istediğini ve yanına engellemek için gelen olursa atlayacağını söyledi. İkna çabaları devam ederken, bir süre sonra çıktığı yerden atlayan K.C., sokakta bulunan bir aydınlatma direğinde asılı kaldı.

ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA İNDİRİLDİ

Aşağıda bekleyenlerin çabalarıyla asılı kaldığı direkten aşağı inen genç, polis gözetiminde sağlık kontrolünden geçirildi. Gencin intihar girişimi ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

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Son Güncelleme: 15.11.2017 13:13
Anahtar Kelimeler:
Burdurİntihar
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