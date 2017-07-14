’İntihar edeceğim’ mesajına koşan ekipler, kapı açılınca hayrete düştü'

ŞANLIURFA'DA 33 yaşındaki S.A. isimli kadının, arkadaşına 'İntihar edeceğim' diye mesaj atması, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin balyozla kırmaya çalıştığı kapıyı açan kadın şaka yaptığını söyledi.

ARKADAŞINA MESAJ ATTI

Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde bulunan Miray Apartmanı'nda meydana geldi. 2'nci katta oturan Osmaniyeli olduğu belirtilen S.A. isimli kadın, bir arkadaşına cep telefonundan mesaj atarak, intihar edeceğini söyledi. Arkadaşından gelen mesajla paniğe kapılan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE KAPIYI AÇTI

İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zili çalan ekipler, içerden ses alamayınca kapıyı kırıp daireye girmeye karar verdi. Ekiplerin balyozla kırmaya hazırlandığı sırada kapı, kucağında bebeği bulunan S.A. tarafından açıldı. S.A., ekiplere, arkadaşına şaka yaptığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, "1 saattir 3 kurum sizi kurtarmak için seferber oldu. Böyle şaka mı olur?" diye kadına tepki gösterip evden ayrıldı.