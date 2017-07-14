Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

’İntihar edeceğim’ mesajına koşan ekipler, kapı açılınca hayrete düştü'

Şanlıurfa'da arkadaşına 'intihar edeceğim' mesajı gönderen kadın, ekipleri alarma geçirdi. Ekiplerin kırmaya çalıştığı kapıyı açan kadın, ''Şaka yapmıştım'' dedi

’İntihar edeceğim’ mesajına koşan ekipler, kapı açılınca hayrete düştü'

Şanlıurfa'da arkadaşına 'intihar edeceğim' mesajı gönderen kadın, ekipleri alarma geçirdi. Ekiplerin kırmaya çalıştığı kapıyı açan kadın, ''Şaka yapmıştım'' dedi

14 Temmuz 2017 Cuma 11:18
’İntihar edeceğim’ mesajına koşan ekipler, kapı açılınca hayrete düştü'
banner404

ŞANLIURFA'DA 33 yaşındaki S.A. isimli kadının, arkadaşına 'İntihar edeceğim' diye mesaj atması, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin balyozla kırmaya çalıştığı kapıyı açan kadın şaka yaptığını söyledi.

ARKADAŞINA MESAJ ATTI

Olay, akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde bulunan Miray Apartmanı'nda meydana geldi. 2'nci katta oturan Osmaniyeli olduğu belirtilen S.A. isimli kadın, bir arkadaşına cep telefonundan mesaj atarak, intihar edeceğini söyledi. Arkadaşından gelen mesajla paniğe kapılan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE KAPIYI AÇTI

İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zili çalan ekipler, içerden ses alamayınca kapıyı kırıp daireye girmeye karar verdi. Ekiplerin balyozla kırmaya hazırlandığı sırada kapı, kucağında bebeği bulunan S.A. tarafından açıldı. S.A., ekiplere, arkadaşına şaka yaptığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, "1 saattir 3 kurum sizi kurtarmak için seferber oldu. Böyle şaka mı olur?" diye kadına tepki gösterip evden ayrıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaİtfaiyePolisUrfaIntihar şakası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim