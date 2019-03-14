Interpol, Türkiye'nin talebiyle kırmızı bülten çıkardı

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Interpol Türkiye'nin talebiyle 20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkardı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaşıkçı cinayetinde infaz timinde yer aldıkları belirlenen 20 Suudi vatandaşı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmuştu.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin bu talebi İnterpol tarafından kabul edildi. İnfaz timinde yer alan 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.



KAŞIKÇI'NIN CESEDİ HALA BULUNAMADI



Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.



Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.



Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.



Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

