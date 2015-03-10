İnternette Alanya nerede

WWW.comturkey.com sahibi Tanju Polat, Alanya halkının internet kullanım alışkanlıklarını mercek altına aldı. Altı ay süren "Alanya’nın internet gerçekleri" başlıklı araştırma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Polat’ın elde ettiği istatistiki verilere göre, Alanya’daki internet kullanıcı profilinin Türkiye’deki diğer bölgelerden oldukça farklı olduğu sonucu ortaya çıktı. Elde edilen veriler ise oldukça şaşırtıcı. Alanya'daki işyerlerinin yüzde 60'lık kısmı henüz internetle tanışmamışken, interneti olanların 30 günlük kullanımında ortalama 10 defa pornografik siteleri ziyaret ettiği sonucu ortaya çıktı. Alanya'daki sanal suç oranı ise yüzde 0,5 olarak istatistiklere yansıdı.

ALANYA 13.00-03.00 ARASI ONLINE

Alanya’da toplam 48 bin civarında bilgisayar kullanıldığını belirten Polat, bunlardan 14 bininin sadece işyerlerinde, geriye kalan 34 bin civarında bilgisayarın da evlerde yada kayıtsız iş yapanlar tarafından kullanılmakta olduğunu kaydetti. Polat, "İnternet kullanıcı yaş profili 6 ile 54 arasında değişmekte. En yoğun internet kullanımı 19 ile 40 yaş arasında, 14 bin işyeri günlük çalışma saatleri olan 8 saatin ortalama 4,5 saatini internette gezmek, sosyal ağlarda ve özel kullanım olarak kullanmakta. 34 bin civarında ev yada özel kullanıcı ise en yoğun olarak öğleden sonra 13.00 ile gece 03.00 saatleri arasında aktif kullanım göstermekte. Derlenen verilerden elde edilen sonuçlar şu ara başlıklar altında toplandı:

KULLANICILARIN YÜZDE 58’İ ERKEK

Toplam kullanıcıların yüzde 81’i sosyal ağlarda en az bir profile sahip. Kullanıcıların yüzde 22’si 2. ya da 3. bir profile sahip iken, iş amaçlı sosyal ağ kullanımı toplam internet kullanıcılarının sadece yüzde 4’ünü oluşturmakta. 6 ile 54 yaş internet kullanıcılarının yüzde 58’i erkek, yüzde 42’si kadın profilinden oluşmakta. İşyerlerinde kullanılan bilgisayarların yüzde 55’inde zararlı yazılım tespit edilirken, ev ve özel kullanıcıların bilgisayarlarında bu sayı yüzde 85’i bulmakta.

CİNSEL EĞİLİM ORANI YÜKSEK

Ortalama aylık kullanımda, 30 günlük bir sürede 19–54 yaş grubu kullanıcıları en az 3, en fazla 20 defa seks ile ilgili arama yapmakta ve bir şekilde porno sitelerine ulaşmaya çalışmakta. Porno sitelerine erişimde liderliği yüzde 73 ile erkekler elinde tutarken, geri kalan yüzde 27'lik kısmı kadın profilinden oluşmakta.

DİZİ VE OYUNSUZ GÜN GEÇMİYOR

Özel ev kullanıcıları ve işyeri kullanıcıları en az 30 günlük bir kullanımda en az 1, en fazla 10 defa internetten dizi ve film izlemekte. Müzik dinlemek, oyun oynamak ise toplam kullanıcının yaptıkları arasında. En çok oyun oynayan yaş grubu 6-22 yaş grubu ve yüzde 86’sı erkek.

KADINLAR ONLİNE ALIŞVERİŞTE ZİRVEDE

19-54 yaş grubu kullanıcılar arasında internetten iş yapan, yani internet aracılığı ile işlerini yürüten toplam kullanıcıların yüzde 65’i erkek, geriye kalanı kadın. İnternetten alışveriş yapan yada alışveriş sitelerini gezen yoğunluk ise yüzde 66 ile kadınlar.

5'DE 1'LİK KISIM HACK KURBANI

İnternet kullanıcılarının yüzde 60’ı farkında olmadan şifrelerini başkaları ile paylaşmakta. Ortalama her bin kullanıcının 15’i halen basit şifreleme kullanmakta yani ‘abcd123’, ‘123456789’, ‘isim123456’, ‘isim+doğum tarihi’, ‘doğum tarihi+çocuklarının ismi’ gibi sıralanıyor. 19-54 yaş grubunda e–mail kullanımı yüzde 60, sosyal ağ ve e-mail hesaplarını kaptıran, hacklenen kullanıcı ortalaması yüzde 20 civarında.

SOSYAL AĞLARA İLGİ YÜKSEK

19-54 yaş grubu için en fazla ilgi duyulan alanlar kategorilerine göre ‘sosyal ağlar, haberler, futbol, seks, oyun, müzik, film, ünlü kadınlar, ünlü erkekler, bahis oyunları, toto, loto, milli piyango, adres sorma, google, cep telefonları, giyim, yemek, gastronomi, arabalar, ilanlar ve bunlara ait alt gruplar.

İŞ VE EĞİTİME OLAN İLGİ DÜŞÜK

İnternette 14 bin işyeri kullanıcısının işi için yada işini geliştirmek için araştırma yapan ortalama kullanıcı sayısı sadece yüzde 5. 14 bin işyerinin ortalama 5 bini web sitesine sahip iken, aktif web sitesini kullanan işyeri sayısı sadece yüzde 5. Geriye kalan 34 bin özel kullanıcının internetten kişisel olarak eğitim, kültür, sosyal araştırma oranı sadece yüzde 10.

ALANYA SANAL 'SUÇSUZ'

Günlük ortalama Alanya ile ilgili haber sayısı 100 civarında ve aktif Alanya haberleri ile ilgilenenlerin oranı ise yüzde 73 dolayında. Alanya’da internette işlenen suç oranı ise yüzde 0,5.

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