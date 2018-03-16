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İnternet harcamaları arttı

Kartların internet alışverişinde kullanılabilmesi için getirilen onay şartı, internetten alışverişi olumsuz etkilemedi

İnternet harcamaları arttı

Kartların internet alışverişinde kullanılabilmesi için getirilen onay şartı, internetten alışverişi olumsuz etkilemedi

16 Mart 2018 Cuma 21:59
İnternet harcamaları arttı
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BANKALARARASI Kart Merkezi (BKM) verilerine göre kartların internet alışverişinde kullanılabilmesi için getirilen onay şartı internetten alışverişi olumsuz etkilemedi. Son 4 ayın verileri incelendiğinde şubat ayında işlem adetleri diğer aylarla paralel olarak seyretti. BKM, kartların online alışverişlerde kullanılabilmesi için 31 Ocak itibariyle getirilen onay şartının internetten ödemeleri etkilemediğini açıkladı. BKM'den yapılan açıklamada, ocakta internet üzerinden günlük ortalama 1.09 milyon adet kartlı ödeme yapılırken, şubatta bu sayının 1.1 milyon olduğu kaydedildi. Açıklamada, son 4 aya ait internetten kartlı ödeme adedi incelendiğinde, günlük ortalama ödeme adedinin şubatta 1.1 milyon adet ile diğer aylara paralel seyrettiği, bunun da işlemlerin başarılı şekilde gerçekleştiğinin önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.
KREDİ KARTI SAYISI ARTTI
BKM verilerine göre, şubat ayı sonunda kullanımda 62,9 milyon adet kredi kartı ve 133,7 milyon adet banka kartı bulunuyor. 2017'nin aynı ayında bakıldığında kredi kartı sayısında yüzde 7 ve banka kartı sayısında yüzde 12 artış oldu. Ayrıca banka kartları ve kredi kartları ile şubat ayında toplam 55,3 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 49 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 6,3 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları incelendiğinde banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 16 olarak gerçekleşti.
'İNTERNETTE KARTLI ÖDEMELER ARTTI
Öte yandan şubat ayında 8,5 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme gerçekleşti. Buna göre önceki yılın aynı dönemine kıyasla internetten kartlı ödemeler yüzde 37 arttı. Toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payı ise geçen yılın aynı döneminde yüzde 13,2 olurken, 2018 yılı şubat ayında ise yüzde 15,3 olarak gerçekleşti.

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