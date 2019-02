İnternet bankacılığı kullanan ve alışveriş yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin...

E-TİCARET, mobil uygulamalar ve sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. “We are social” ve “Hootsuit” tarafından her yıl hazırlanan sosyal medya istatistiklerine göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 72’sini oluşturan 59.36 milyon internet kullanıcısı bulunuyor.İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla bu mecra üzerindeki dolandırıcılık eylemlerinde her geçen gün artış yaşanıyor. Dolandırıcıların son yöntemi ise bankaları taklit ederek yapılan sahte reklamlar üzerinden vatandaşların bilgilerini ele geçirip hesaplarını boşaltmak. İşte dolandırıcıların yöntemleri ve tuzaklarından kurtulmanın yolları...

Oltalama yöntemi

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre dolandırıcıların son dönemde en fazla kullandıkları yöntem Türkçe “oltalama” anlamına gelen “phishing”. Bu yöntemle sosyal medya hesapları üzerinden bankalara aitmiş gibi görünen sahte reklam verilerek vatandaşların bu web sitelerine girmesi sağlanıyor.

Vatandaşlar bu sitelerde gerçek banka kartlarının bilgilerini giriyor. Dolandırıcılar böylece bütün kart ve kimlik bilgilerinizi ele geçiriyor.Daha sonra aynı kişinin internet bankacılığı bilgileri de ele geçiriliyor. Paralar QR Kod, nakit çekme, sahte şirketler üzerinden oluşturdukları POS’lardan hesapları boşaltma yöntemlerle dolandırıcıların hesabına aktarılıyor.

Zeus virüs olmuş

Dolandırıcıların son zamanlarda kullandığı bir diğer yöntem ise “Zeus” adlı zararlı yazılım. Bazı sitelere girildiğinde yazılım dolandırıcılara ihbar için e-posta gönderiyor. Bu siteleri ziyaret edenler bilgisayarları “Zeus” isimli virüs tarafından kuşatılıyor. Virüs, kullanıcı internete girdiğinde dolandırıcıların bilgisayarlarına uyarı gönderiyor. Bu sayede şüpheliler, mağdurlarının bütün işlemlerini görüyor. İnternet kullanıcısı bankacılık sayfasını açtığı anda sayfa ekranda donuyor. Bu dakikadan sonra uzak bağlantıdaki dolandırıcılar hesapta olan bütün parayı kendi hesaplarına aktarıyor.

Cep telefonlarına gelen sahte bağlantıları girdiğiniz anda internet bankacılığı şifresini kendi ellerinizle dolandırıcılara verebilirsiniz. Dolandırıcılar ayrıca, mobil sitelerde sahte reklamlar açarak da telefonunuza sahte banka uygulamasını kurdurabiliyorlar.

Ödül yalanı

Cep telefonlarına dolandırıcıların sistemleri üzerinden rastgele atılan mesajla da kişilerin kredi kartı bilgilerine de ulaşılabiliyor. Örneğin, mesaj atılan numaralara, “10 bin TL kazandınız ödülünüzü almak için 05** numaralı telefonu arayınız” şeklinde mesaj gönderiliyor. Bu numarayı arayan kişiden kredi kart bilgileri isteniyor.

E-posta üzerinden

Vatandaşlara, dolandırıcılar tarafından e-posta adreslerine “Bankamız hesap sahiplerinin güvenliği için kişisel bilgilerinizin güncellenmesi gerekmektedir” iletisi gönderiliyor. E-postanın altında bir link veriliyor. Bu linke tıkladığı zaman bankaya bağlanacağını zanneden kullanıcı, sahte banka sitesine yönlendiriliyor. Burada anne kızlık soyadı, internet bankacılığı şifresine kadar bütün bilgileri alınan kişinin hesabı boşaltılıyor.