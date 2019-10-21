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Instagram'a yeni özellik geldi!

Instagram algoritma konusunda birçok yenilik getiriyor. Ana sayfa akışını bazı algoritmalara göre belirleyen Instagram, denediği yeni özellikle takip edilenleri de belirli bir düzene göre sıralama imkanı sunacak. Özellik şu anda deneme aşamasında

GÜNCEL 21.10.2019, 17:17 21.10.2019, 17:19
Instagram'a yeni özellik geldi!
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TAKİP ettikleriniz arasında istemediğiniz, hatırlayamadığınız ya da sizi takip etmeyen kişileri bulmaya çalışmak aşırı zaman alır.
 
Bu kişileri tespit edebilmek için çoğu kullanıcı üçüncü parti uygulamalar kullanıyor.
Artık bu kişileri tespit etmek kolaylaşacak. Instagram'ın denediği yeni özellik sayesinde birçok farklı kritere göre sıralayabileceğiniz takip listesinde aradığınız kişileri daha rahat bulacaksınız.

Örneğin, en az iletişim kurduğunuz kişiler ya da ana sayfanızda en çok görünen kişiler gibi ek kategoriler sunulacak. Böylece takip etmek istemediğiniz kişileri tek tek ayıklamak yerine bir tıkla tamamına ulaşabileceksiniz.
 
Fakat bu listelemeyi sadece takip ettiğiniz kişiler arasında yapabileceksiniz. Takipçi listesiniz için geçerli olmayacak.
 

#İnstagram
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