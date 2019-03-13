Instagram Facebook çöktü mü? Instagram Facebook neden açılmıyor, akış yenilmiyor hatası

Facebook Instagram çöktü mü? Facebook ve Instagram'a erişimde sorunlar yaşanmasının ardından sitenin kullanıcıları Facebook Instagram çöktü mü sorusuna yanıt aramaya başladı. Dünyanın popüler sosyal paylaşım uygulaması olan Facebook’a erişimde problemler baş gösterdi. Instagram kullancıları da akışlarının yenilenmediğini belirtiyor. Popüler sosyal uygulamalardan birisi olan Instagram'da akış yenilenme ya da giriş sorunları gibi sorunlar olduğu belirtiliyor.

Birçok ülkeden kullanıcıların Instagram ve Facebook'un çalışmadığına dair tweet atmasının anlaşılmasından sorunun dünya çapında olduğu anlaşılıyor.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook’a erişimde saat 19:50 itibariyle sorun yaşanıyor. Sorunun neden kaynaklandığına dair bir açıklama henüz yapılmadı.

Hesabına giriş yapmaya çalışanlar bu ekranla karşılaşıyor.

INSTAGRAM DA ÇÖKTÜ

İnstagram kullancıları da akışlarının yenilenmediğini belirtiyor. Popüler sosyal uygulamalardan birisi olan Instagram'da akış yenilenme ya da giriş sorunları gibi sorunlar olduğu belirtiliyor. Sorun henüz düzelmedi.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010’da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram’ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.

Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı.Facebook’a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram’ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır.20 Haziran 2018’de San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Instagram’ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 20:23