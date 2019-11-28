Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?
Instagram kullanıcılarına kötü haber... Dünyaca ünlü fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar çeşitli sosyal medya platformlarında Instagram'daki sorunun detaylarını araştırıyor. İşte ayrıntılar
Instagram'ın çöküp çökmediği yönündeki sorular bugün sosyal paylaşım sitesine erişmek isteyen ancak bunu başaramayan kullanıcıların araştırdığı konu oldu. Peki Instagram çöktü mü?
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram'a erişim sağlayamayan kullanıcılar meraklı arayışı sürdürüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da kullanıclar artık erişim konusunda sorunlar yaşıyor. Uygulamaya mobilden girmeye çalışan kullanıcılar akış yenilenemiyor uyarısıyla karşılaşıyor.
Instagram'a, TSİ 17:30 sularından itibaren erişim sorunu yaşanıyor.
WEB'TE DE BENZER SORUN VAR
Uygulamaya web üzerinden girmeye çalışan kullanıcıların büyük bir kısmı 'Oops, an error occurred.' hatası ile karşılaştı.
Hatta bazı kullanıcılar da bu bölüm de görünmezken, Instagram’ın hiçbir hizmeti kullanılamadı.
Erişim sorununun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı sanılırken, Instagram'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.
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