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'İnsanoğlu yakında Mars'ta yürüyecek'

Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, "Öyle düşünüyorum ki yakın gelecekte Mars'ta insanların yürüdüğünü göreceğiz." dedi

'İnsanoğlu yakında Mars'ta yürüyecek'

Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin, "Öyle düşünüyorum ki yakın gelecekte Mars'ta insanların yürüdüğünü göreceğiz." dedi

29 Mart 2018 Perşembe 19:18
'İnsanoğlu yakında Mars'ta yürüyecek'
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RUS Dili ve Kültür Merkezi ile Ütopya Dergisi tarafından düzenlenecek  Mir Uzay İstasyonu Konferansı nedeniyle Türkiye'ye gelen Lazutkin, Ankara'da bir  otelde basın toplantısı düzenledi.
 
Lazutkin, uzay istasyonu Mir'de 6 ay kaldığını ve çok önemli bir kaza  atlatan uzay istasyonunu yeniden yörüngeye oturtmayı başardığını söyledi.
Uzaya gideceğini öğrendiğinde 3 hayal kurduğunu belirten Lazutkin,  bunların "Ay'da ve Mars'ta yürümek, yer çekimsiz ortamda bulunmak ve uzaylıları  görmek" olduğunu ifade etti.
 
Lazutkin, uzay istasyonlarının teknik olarak  insanlara uzayda yaşamak  için imkanlar sunduğunu belirterek, "Şu an insanoğlu Mars'a gidecek teknolojik  imkana sahip ama daha büyük bir problemimiz var o da radyasyondan korunmak.  Radyasyonlu ortamda bulunma henüz çözülememiş bir problem. Bunun da çözüleceğine  inanıyorum. Benim Mars'ta yürüme hayalim artık muhtemelen suya düştü ama öyle  düşünüyorum ki yakın gelecekte Mars'ta insanların yürüdüğünü göreceğiz ve ben  tanıklık edebileceğim." diye konuştu.
 
Uzay istasyonunda farklı milletlerden astronot ve kozmonotların  çalıştığını dile getiren Lazutkin, uzay yarışında eskisi gibi Amerikan-Rus  rekabetinin de kalmadığını söyledi.
 
Lazutkin, Rusya ile Amerika arasındaki yarışın, diğer devletlere uzay  eğitimi verme ve birlikte çalışma boyutuna geldiğini belirterek, "Ortak  çalışmalar sonucunda yeni adımlar atacağız ve bu yeni adımlar, Mars yürüyüşü  olacak." dedi.
 
"Yuri Gagarin olmak isterdim"
 
Gazetecilerin "Yeniden uzaya gitseniz hangi efsane astronot ve  kozmonotlarla uçmak isterdiniz." sorusu üzerine Lazutkin, "Bütün eski astronot ve  kozmonotlara saygım var ama Yuri Gagarin'e çok imrenirdim. Çünkü o, ilk kez uzaya  gitti ve kimse uzay hakkında bir şey bilmezken o gözleriyle gördü. Bu yüzden Yuri  Gagarin ile uçmak yerine Yuri Gagarin olmak isterdim ya da bir uzaylıyla uçuş  yapmak isterdim ama bu uçuş bir uzaylı ile insanın ilk uçuşu olmalı." dedi.
 
Kozmonotların çok zorlu eğitimlerden geçtiğini söyleyen Lazutkin,  "Eğitimleri ilginç ve ilginç olmayan iki bölüme ayırabiliriz. Sıkıcı yanı,  derslere girmek, sınavlara girmek, çok değişik alanlarda bilimsel eğitimler  almak. İlginç yanı ise su altında eğitim almak, pilotluk, paraşüt eğitimi  almaktır. Değişik iklim koşullarında hayatta kalmayı öğreniyoruz." diye konuştu.
 
Lazutkin, kozmonotların sürekli sınavlara tabi tutulduğunu ve sağlık  kontrolünden geçirildiğini belirterek, sigara, alkol kullanmadıklarını ve bunları  kullanmaları halinde uçuş programlarının dışında kalabileceklerini dile getirdi.
 
Uzay görevlerinde her konuda doğruyu söylemek zorunda olduklarını,  dünyada ise bu kuralın geçerli olmadığını ifade eden Lazutkin, "Yalan  söyleyemediğim için dünyada uzaylı oldum." dedi.
 
Lazutkin, uzayda kaldığı 6 aylık dönemin ardından dünyada yaşamanın  daha ilginç ve güzel gelmeye başladığını söyledi. Lazutkin, uzaydayken özlediği  şeylere ilişkin olarak da şunları kaydetti:
 
"Yemekleri özleyeceğimi düşündüm ama uzayda verilen yemekler de  lezzetliydi. Akrabalarımı, arkadaşlarımı özlerim diye düşünmüştüm ama biz  uzaydayken her gün uzmanlarla ve uçuş kontrol merkeziyle görüşüyorduk. Bir  keresinde konuşma aracımız bozulmuştu, uzun süre devre dışı kalmıştı. O zaman  birisiyle fikir alışverişinde olmayı özlediğimi farkettim. Havuz ya da en basiti  küvette yatmayı ve yüzmeyi özlemiştim. Uzayda duştayken su yanımızda uçuyordu.  Uçan suyu tutup vücudumuza sürüyorduk. Yatağımı da özlemiştim. Yer çekimsiz  ortamda her şekilde uyuyabiliyorsunuz, vücut için her şekil uygundur ama yastığın  dokunuşu, yorganı üzerine çekme hissi yok."
 
Lazutkin, uzayda uzun süre kalanların kas ve kemiklerinin  tembelleştiğini, bu yüzden sağlık problemleri yaşadıklarını, hatta hızlı  yürüyemediklerini ve kolay yaralandıklarını da sözlerine ekledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
MarsAleksandr Lazutkin
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