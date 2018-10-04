‘İnsanları tanıdıkça hayvanları sevdim’

4 EKİM, 1931 yılında tüm dünyada Hayvanları Koruma Günü ilan edilmiştir. Hayvan haklarına yönelik farkındalığı artırmak ve dilsiz dostlarımızı korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilan edilen bu gün kutlamalardan ziyade düşünmeyi ve farkındalığı arttırmak adına harekete geçmeyi gerektiriyor. Dünya çapında hayvanlara yönelik şiddet eylemlerinin artış gösterdiği günümüzde sokağın dilsiz canlıları adına Dim TV (dimtv.tv), mikrofonlarını vatandaşa uzattı. Alanya’da da sıkça duymaya başladığımız hayvan ölümleri, şiddet içerikli haberlere inat sokağın sesi dilsiz dostlarımızdan yana. Alanya’da vatandaş, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ‘Hayvanları sevmeyen, insanları da sevemez’ dedi.

‘İNSANLARI TANIDIKÇA HAYVANLARI DAHA ÇOK SEVDİM’

Cuma Pazarı esnaflarından Emre Uçar konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamasında yazın sahiplenilen hayvanların kışın tekrar sokağa bırakıldığına dikkat çekerek “Özellikle yaz aylarında turistin ilgisini çekmek adına hayvan sahiplenildiğini görüyorum. Lakin turizm sezonu bittikten sonra dikkat ederseniz her yerde sahipsiz hayvanlar dolaşıyor. Esnaf arkadaşlardan ve vatandaşlardan ricam sahipleniyorsak tekrar sokağa terk etmeyelim. Ya da sahiplenmek yerine dükkanlarımızın önüne bir tas bu bir tas yemek koyalım ve sevgimizi verelim. Onlar da can. İnanın bazen ‘İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok sevdim’ diyorum kendi kendime” ifadelerini kullandı.

‘GÜNÜMÜZDE HAYVANLAR İNSANLARDAN DAHA ŞEFKATLİ’

Hüseyin Şahin ise “Dilsiz dostlarımıza yönelik gerçekleştirilen her türlü şiddeti kınıyorum. Çok büyük bir günah. Sahip çıkmamız gerekiyor. İnsanların insanlara saygısı kalmadı ki hayvanlara olsun. Günümüzde hayvanlar insanlardan daha şefkatli desek yeri. Lakin unutmamalıyız ki hayvanları sevmeyen insanları da sevemez. Ben herkesi doğayı ve canlıları sevmeye davet ediyor, daha duyarlı olmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.