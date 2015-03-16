"İnsanlar oy vermekten soğudu"

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetimi ile Esma Abla Yöresel Alanya Ev Mutfağı restoranında bir araya gelen Subaşı, meclisin artık işlevini yitirdiğinden bahsederek,"Bugün geldiğimiz noktada bir siyasetçi olarak herhangi bir yerin sorununu dile getirmek neredeyse kalmadı. Çünkü milletvekilleri lidere bağlı hale geldiler. Milletvekilleri görüşünü belirtemez duruma geldi. Hatta insanlar oy vermekten soğudu. Milletvekillerinin aykırı sözleri partiden ihraç nedeni oldu" dedi.