"İnsanlar oy vermekten soğudu"

16 Mart 2015 Pazartesi 13:46
ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetimi ile Esma Abla Yöresel Alanya Ev Mutfağı restoranında bir araya gelen Subaşı, meclisin artık işlevini yitirdiğinden bahsederek,"Bugün geldiğimiz noktada bir siyasetçi olarak herhangi bir yerin sorununu dile getirmek neredeyse kalmadı. Çünkü milletvekilleri lidere bağlı hale geldiler. Milletvekilleri görüşünü belirtemez duruma geldi. Hatta insanlar oy vermekten soğudu. Milletvekillerinin aykırı sözleri partiden ihraç nedeni oldu" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 16.03.2015 12:59