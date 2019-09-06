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İnşaat ve emlak sektörü nereye gidiyor? Sektör temsilcileri İğneli Fıçı'ya konuk oluyor

Alanya televizyonlarının efsane programı İğneli Fıçı, 9 Eylül Pazartesi günü inşaat ve emlak sektörünün önemli temsilcilerini Dim TV'de (dimtv.tv) konuk ediyor

GÜNCEL 06.09.2019, 17:51 06.09.2019, 18:18
İnşaat ve emlak sektörü nereye gidiyor? Sektör temsilcileri İğneli Fıçı'ya konuk oluyor
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DUAYEN gazeteci, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı'ya Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, Emlak Profesyonelleri Derneği Başkanı Yakup Uslu ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Emlak Komitesi Başkanı Emrah Yeşilkaya konuk olacak. 9 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak programda ayrıca izleyicilerden gelen sorular da konuklara aktarılıp yanıt aranacak. İzleyiciler sorularını canlı yayın sırasında Facebook mecrasından ya da 0 542 513 17 55 numaralı WhatsApp iletişim hattından yöneltebilecek.

#dim medya
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