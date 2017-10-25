'İnşaat sektöründe büyük bir kriz var'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Ali Takavüt, Alanya ekonomisindeki sorunlardan söz etti. Alanya'daki inşaat sektörünün zor günlerden geçtiğini söyleyen Takavüt, "Bakıyoruz, televizyon ve gazete haberlerinde '9 ayda 1 milyon küsur daire satıldı' deniliyor. Alanya'daki müteahhitlerle görüştüğümüz zaman şikayetçi olduklarını görüyoruz. Yeterince daireleri satamadıklarından, binaların ellerinde kaldığından söz ediyorlar. Bu Alanya ekonomisi için büyük bir sıkıntı" dedi.

'DOMATES İHRACATI KÖTÜ DURUMDA'

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın 50 bin ton domates alacağını açıklaması ile ilgili çiftçileri bilgilendiren Takavüt, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de yılda ortalama 12 milyon ton domates üretiliyor. Bizim domateslerin Rusya’ya gidişiyle ilgili çiftçilere müjde verildi, çiftçiler rahatladı ve 'Aman, bizim mallarımız sokağa dökülmeyecek' dediler. Ancak 12 milyon ton domatesin sadece yüzde 4’ü ihracata gidiyor. Bu da 480 bin ton domatese tekabül ediyor. Rusya’ya verilen pay ise sadece 50 bin ton. Ciddi bir rakam ama her şey Rusya’ya bağlı. Rusya Türkiye’den alacağı tüm malları belirlemiş, 50 bin ton alacağı domates için 4 firma ile anlaşmış. 4 firma da modern tesisleri olan ve üretimi çok geniş alanlara yayılmış firmalar. Esas benim üreticim, bu seralarda üretilen domatesler, ürünler maalesef ihracatın dışında kalıyor" diye konuştu.

'DEVLET ARTIK PLANLAMA YAPSIN'

Domatesin ardından nar ve kabakla ilgili son gelişmeleri de aktaran Takavüt, "Bir başka bir olay, Rusya nar ve kabakta yasağını halen sürdürüyor. Türkiye’de ciddi bir nar üretimi var. Hatta çok üretimden dolayı narlar elde kaldı. Alıcı bulunamıyor, bulunamadığı gibi nar ekenler de planlarını yapıp nar ağaçlarını kesiyorlar. Burada devlete düşen görev, planlama yapmalıdır. Bu sene nar para ediyor, herkes nar ekiyor. Bir sonraki sene herkes patates ekiyor, eldeki patates şişiyor. O nedenle ihracat da yapamıyoruz. Devletin bir planlama yapması lazım. Devlet gidip de kendi çiftliklerinde domates salatalık üretmeye kalkmasın, planlamayı yapsın yeter" dedi.