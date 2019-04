İnşaat sektörü reform istiyor

İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, kent ve ülke bileşenlerinin 31 Mart’ta gerçekleşen seçimin hala etkisinde olduğunu söyledi. Ülke ve kent bileşenlerinin seçim psikolojisinin etkisinden kurtulup ekonomiye odaklanması gerektiğini belirten Balcı, “Seçim psikolojisinden çıkıp geçim psikolojisine bir an önce geçilmeli. Yani kent ve ülke bileşenlerinin ekonomiye odaklanması gerekiyor” diye konuştu. Yerel seçimlerin bitmesine rağmen inşaat sektöründe de bir düzelme olmadığını ifade eden Balcı, sektör olarak 2019 yılının 3’üncü çeyreğinden sonra bir ilerleme beklediklerini belirtti. Balcı,”Bizim sürekli konuştuğumuz bir şey var. Üretime dayalı bir ülke ekonomisi oluşturamadığımız müddetçe ekonomik krizden kolay kolay kurtulamayız. Yüksek faiz ortamında da üretime dayalı bir sistem oluşturmak çok zor” dedi.

KİMSE MÜLK EDİNMEK İSTEMİYOR

Antalya’da ekonomideki belirsizlikten ve faiz oranlarının yüksek seyretmesinden dolayı kimsenin mülk edinmek istemediğini söyleyen Balcı, “Şuanda herkes için en iyi yatırım aracı olarak sıcak para. Bu nedenlekimse elindeki nakitten vazgeçip mülk edinmek istemiyor. Herkes parasını cebinde tutuyor ve beklemede. Dolayısıyla da inşaat sektöründe hareketlilik yaşanmıyor. Hareketlilik olmadığı için de sektörde durgunluk hakim. Bir an önce faiz oranlarının düşürülmeli ve ekonominin canlandırılmalı” diye konuştu. Ekonominin canlandırılması için de yapısal üretime dayalı yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Balcı, “Ekonomide yapısal reform anlamında bir an önce adım atılmalı. Şuana kadar yapısal reform anlamında gelişme göremedik. İnşallah adımlar kısa zamanda atılır ve ülke normale döner” dedi.