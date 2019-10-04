İnşaat halindeki camide intihar girişimi
Polis ekipleri, 2 saat süren ikna çabasının ardından, şahsı, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü
TAKSİM'DE iskeleye çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şüpheli, yerli ve yabancı turistlerin film izler gibi seyrettiği intihar girişiminin ardından yaklaşık 2 saat süren çabanın sonucunda ikna edilerek aşağıya indirildi.
Olay, ikindi saatlerinde Beyoğlu Taksim'de inşaatı devam eden camide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, maddi imkânsızlıklardan dolayı kimliği belirsiz bir kişi Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden caminin minaresindeki iskeleye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Minaredeki şahsı gören yerli ve yabancı turistler bu anı cep telefonuna kaydederken bazı vatandaşlar ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minarenin altında önlem aldı. Polis ekipleri minarede bulunan şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştıkta sonra, şahıs yaklaşık 2 saatin sonunda ikna edilerek aşağı indirildi. Şahıs, olayın ardından ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.
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