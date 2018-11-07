'İngiliz akını başlıyor'

Toygar DİM

LONDRA'DA 5-7 Kasım arasında düzenlenen turizm fuarı World Travel Market’de Alanya tanıtımı yapıldı. Fuarda Türkiye’den çok sayıda otel ve acente temsilcisinin olduğunu söyleyen Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Birgen, İngiliz turistlerin Türkiye ilgisinin çok fazla olduğunu belirterek “Özlemiş olduğumuz yüksek taleple karşılaşmak oldukça memnuniyet verici” dedi.

‘ARTIŞ YÜZDE 25’

2016 ve 2017 yıllarında Türkiye’ye giriş yapan İngiliz turist sayılarının 350’şer bin olduğunu, 2018’de ise 650 bin rakamının görüldüğünü dile getiren Birgen, “2019 turizm sezonu için şimdiden gerçekleşen rezervasyonlara göre artış yüzde 25 olarak görünüyor. Bu da 1 milyon İngiliz turiste hazırlıklı olmamız gerektiğine işaret ediyor” şeklinde açıklama yaptı.