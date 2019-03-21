IndiGo Türkiye'den uçuşlara başladı

Hintli IndiGo Türkiye'den uçuşlara başladı. Haftanın her günü karşılıklı olarak Yeni Delhi-İstanbul seferleri yapılacak.

IndiGo Türkiye'den uçuşlara başladı
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HİNDİSTAN merkezli hava yolu şirketi IndiGo, Yeni Delhi-İstanbul seferlerine başladı. Uçuşlar, haftanın her günü karşılıklı yapılacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan IndiGo Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı William Boulter, ilerleyen dönemde uçuşları ikiye çıkaracaklarını bildirdi. Boulter, "Atatürk Havalimanı'na sefer yapan ilk Hint hava yolu firmasıyız. Hint ve Türk yolculardan çok ümitliyiz. İstanbul Havalimanı'nın büyüklüğünden de çok memnunuz. Orada olacağız ve çalışacağız" diye konuştu ve sonbahara doğru uçuşları geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

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