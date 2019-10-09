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İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında hava hareketliliği yaşanıyor

GÜNCEL 09.10.2019, 18:15
İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik!
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BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik  gözleniyor.
 
Bazı Türk savaş uçakları üsse iniş yaparken, bazıları da pistte hazır  bekliyor.
 
Öte yandan askeri kargo uçakları ve tanker uçaklarının da üsse geliş ile gidişleri sürüyor.
 

#İncirlik Hava Üssü
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