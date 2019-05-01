İnciraltı'nda sezon başladı

MURATPAŞA Belediyesi'nin falez kıyı bandında yer alan plajlarından İnciraltı'nda yeni sezon başladı. Kış mevsimi dolayısıyla kapatılan plajda Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Nisan ayıyla birlikte yenileme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 1 aylık çalışmanın sonucunda sökülen ahşap platform yeniden monte edildi. Tuvaletlerden soyunma kabinlerine tüm ünitelerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İnciraltı, geçen hafta sonu kapılarını açtı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni turizm sezonunda Muratpaşa'nın falez kıyı bandında yer alan tüm plajlarında mavi bayrak dalgalandırmayı hedeflediklerini söyledi. Falez bandında belediyenin 5 plajının bulunduğu ve geçen yıl 4'ünün mavi bayrak aldığını belirten Başkan Uysal, “Koruma ve kullanma dengesi içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla falez kıyı bandı gerçek bir yaşam alanı haline geldi. Falez plajlarımız da bu çalışmalarımızın önemli bir bölümü. Komşularımızın büyük beğenisini kazanan ve yoğun olarak kullandığı falez plajlarımız yeni sezonda da gözde olacak" diye konuştu.

İLK GÖZAĞRISI

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun izin ve onayları doğrultusunda 2016'da aynı zamanda birinci derece doğal SİT alanı olan falezlerin denizle buluştuğu noktada plajların yapımına başladı. İnciraltı Plajı, Muratpaşa Belediyesi'nin falez bandında ilk çalışma yaptığı noktalardan biri oldu. Geçmiş yıllarda yapılan asansörü tamamen yenileyen ve koyda 625 metrekarelik ahşap platform yapan Muratpaşa Belediyesi, plajda büfe hizmeti de vermeye başladı. Kısa sürede müdavimlerini yaratan İnciraaltı Falez Plajı, ilk olarak 2017'de mavi bayrak almaya hak kazandı. Geçen yıl da mavi bayrak standartlarını koruyan plajın bu yıl mavi bayrak alması için gerekli başvuralar yapıldı.