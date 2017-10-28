Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve tedavisi
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve...
'Kalp ameliyatı öğleden sonra yapılmalı'
'Kalp ameliyatı öğleden sonra yapılmalı'
Çocuklarınız bu hareketleri yapıyorsa dikkat
Çocuklarınız bu hareketleri yapıyorsa dikkat
banner468

İncir cipsinin mucidi anne-kıza, Cumhurbaşkanı'ndan davet

İnciri özel bir yöntemle kurutarak incir cipsi elde eden Aydınlı girişimci Semra Ünal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde verilecek resepsiyona davet edildi

İncir cipsinin mucidi anne-kıza, Cumhurbaşkanı'ndan davet

İnciri özel bir yöntemle kurutarak incir cipsi elde eden Aydınlı girişimci Semra Ünal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde verilecek resepsiyona davet edildi

28 Ekim 2017 Cumartesi 08:13
İncir cipsinin mucidi anne-kıza, Cumhurbaşkanı'ndan davet
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın  29 Ekim  Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vereceği resepsiyona davet edilenler arasında,  Aydın'ın  Kuyucak ilçesinde inciri farklı şekilde kurutarak elde ettiği ve "incir cipsi" adını verdiği ürünle başarılı bir girişimcilik örneği sergileyen Semra Ünal ve  İstanbul Üniversitesinde okuyan 22 yaşındaki kızı Gizem Ünal da yer aldı.

"40 YIL DÜŞÜNSEM AKLIMA GELMEZDİ"

Davet edilmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ünal, kızıyla birlikte yaptığı iş nedeniyle toplumun her kesiminden tebrik mesajı aldığını söyledi.

Kedilerine gösterilen ilgi karşısında şaşırdığını gizlemeyen Semra Ünal, şöyle konuştu:

"Böyle olacağını hiç beklemiyordum. 40 yıl düşünsem Cumhurbaşkanımızın davetlisi olacağım aklıma gelmezdi. Buradan kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir duygu onunla aynı ortamda olmak ve onunla konuşmak. Davetlilere baktım. Hepsi birbirinden o kadar çok değerli ki. Onların arasında yer almak benim için çok büyük mutluluk. Bazen bir belediye başkanına bile ulaşmak güçken, biz direkt Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Sonuçta ben kendi halimde burada çalışan bir çiftçiydim. İşin buralara varacağını hiç beklemiyordum. Burada kendi köyümün de adını herkese duyurmak beni ayrı bir şekilde onurlandırıyor."

Ünal, incir cipsi üretimini bu yıl bitirdiklerini, şimdilerde "cennet elması" kurutmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.

"DAHA BAŞARILI İŞLERE İMZA ATACAK"

Ali Ünal da eşinin başarısından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bir kadının neler başarabileceğine eşinin iyi bir örnek olduğunu aktaran Ünal, "Buraya kadar geleceğini hiç tahmin edemiyordum. Ben, ne olursa olsun hep eşimin arkasında oldum, olmaya da devam edeceğim. İnanıyorum ki eşim çok daha başarılı işlere imza atacaktır." şeklinde konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanCumhuriyet Bayramı29 EkimAydınEKONOMİGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naim Süleymanoğlu'ndan kötü haber
Naim Süleymanoğlu'ndan kötü haber
Ehliyet alacaklar dikkat! O süre uzatıldı
Ehliyet alacaklar dikkat! O süre uzatıldı
 Aşçılar Alanya'da yarışıyor
 Aşçılar Alanya'da yarışıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim