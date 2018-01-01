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İnci Sözlük yazarı bu yıl milyonlar kazandıran bileti 7 yıl önce bildi!

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi de son buldu. Milyonlarca kişi ekran başında, çıkacak rakamların biletine isabet etmesini bekledi. Şu an birileri mutluluktan uçuyor. Çoğu insan da umutlandığıyla kaldı

İnci Sözlük yazarı bu yıl milyonlar kazandıran bileti 7 yıl önce bildi!

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi de son buldu. Milyonlarca kişi ekran başında, çıkacak rakamların biletine isabet etmesini bekledi. Şu an birileri mutluluktan uçuyor. Çoğu insan da umutlandığıyla kaldı

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:59
İnci Sözlük yazarı bu yıl milyonlar kazandıran bileti 7 yıl önce bildi!
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BÜYÜK ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği çekiliş birçok insanın da hayallerini yıktı. 

TRT Diyanet'te yılbaşı çekilişinin haram olması konuşulurken TRT'de çekiliş olması iyi güldürdü harbiden.

Sonuçlar açıklandıktan sonra Twitter'de paylaşılan bir görsel ortalığı karıştırdı. 

İnci'ye girip hemen kontrol ettim. Gerçekten 2018 başlığına sabunkopugu nickli bir yazar, 9201621 rakamlarına milyonlar çıkacağını yazmış. Hem de 17.09.2010 tarihinde! Gerçekten çok ilginç. 

Siz de şu linkten kontrol edebilirsiniz. Bu olay ortalığı karıştıracak gibi görünüyor. Eğer bu, sitede yapılmış bir hile değilse tabii. 

Sahiden, bir insanın bunu bilme olasılığı nedir acaba? Umarız sabunkopugu bu yıl bilet almıştır. 

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Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoYılbaşı özel çekilişi
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